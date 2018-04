Aston Martin kondigt DB11 aan

Door: BV

Aston Martin heeft op het Autosalon van Frankfurt eigenlijk niets te tonen. Maar er wordt achter de schermen wel hard gewerkt aan een nieuwe sportwagen. Die zal op een gemoderniseerde variant van het VH-platform staan en niet alleen met Aston Martin’s gekende 6-liter V12-motor verkrijgbaar zijn. Het bedrijf heeft al een overeenkomst met Mercedes-AMG afgesloten voor de levering van een 4-liter V8 met twee turbo’s.

Aston Martin DB11

De Britten hebben in Duitsland wel de naam van hun nieuwe baby gelost. Die zal DB11 heten. En er is meteen ook een badge bij. Wanneer hij exact in productie gaat, is nog niet geweten.