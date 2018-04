Renault & Formule 1: afhaken of eigen team?

Door: ADD

Renault wil niet langer als motorleverancier in de Formule 1 optreden. "We hebben heel duidelijk gezegd: Het is voorbij," kondigde Renault CEO Carlos Ghosn gisteren op de IAA in Frankfurt aan. De groep moet nu beslissen of ze compleet willen uit de F1 willen stappen of dat ze met een eigen team aan de start willen verschijnen. "We zijn niet gehaast, we zullen onze tijd nemen," zei Ghosn.

Nefaste omschakeling naar turbo

Renault levert momenteel motoren aan Red Bull en Toro Rosso. Vooral de Oostenrijkers (sinds 2007 klant bij Renault) zijn ontevreden. Niettegenstaande Red Bull van 2010 tot 2013 met Sebastian Vettel vier coureurs- en vier constructeurstitels behaalde. Maar sinds het omschakelen van zuig- naar turbomotoren in 2014 strijdt het team niet langer mee voor de titel. Toro Rosso staat op de klantenlijst van de Franse fabrikant sinds begin vorig jaar.

Investering niet waard



"Als er een probleem is met het team is, worden wij als eerste met de vinger aangewezen," klaagde Ghosn en hij deed zijn beklag over het volgens hem geringe marketingeffect van de samenwerking met Red Bull. "Toen we kampioenschappen wonnen, werd de naam Renault nooit genoemd ", maar ging Red Bull met alle aandacht aan de haal. "We krijgen de indruk dat de investering nauwelijks loont."