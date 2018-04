Volkswagen speelt vals bij verbruiksmeting, riskeert monsterboete

Door: BV

Volkswagen heeft zich de toorn van de Amerikaanse overheid op de hals gehaald door bijna een half miljoen Volkswagen en Audi’s met viercilinder dieselmotor uit te rusten met software die herkent wanneer een emissietest wordt uitgevoerd. De stuureenheid regelt vervolgens de motor zo af dat die veel minder partikels en schadelijk NOx uitstoot. Uiteraard enkel tijdens de test. Tijdens reëel verbruik zou de uitstoot ervan volgens bronnen kunnen oplopen tot veertig keer meer.

Verplicht aanpassen reeds uitgeleverde voertuigen

De Amerikaanse overheid verplicht Volkswagen nu tot het aanpassen van ruim 480.000 voertuigen die sinds 2009 geleverd zijn. Het gaat voornamelijk om de Jetta, Golf, Passat, Beetle en de Audi’s A3 en A4. Het beraadt zich nu over een boete voor de fabrikant, want dergelijke bedriegelijke stukjes software zijn vanzelfsprekend verboden.

Een woordvoerder van het Openbare Ministerie beschuldigde VW ervan een systeem te hebben bedacht met het doel de consument en de overheid te misleiden dat veel verder gaat dan wat de autosector zichzelf doorgaans permitteert (er wordt wel eens vaker iets ‘optimistisch geïnterpreteerd, nvdr). Volkswagen zegt alleen mee te werken met het onderzoek en verder geen commentaar te geven. Het O.M. heeft er lossere lippen. “Als bewezen wordt dat VW effectief software gebruikte om de eisen te omzeilen dan is dat schandalig.” En “het O.M. zal niet alleen een strafrechterlijke, maar ook een criminele procedure inlassen”.

En Europa?

Dat de Europese wetgever een stuk minder assertief is in z’n aanpak van de constructeurs is algemeen geweten, maar als VW dergelijke software ontwikkelde voor de VS, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat het dat ook deed voor Europa. Van een officieel onderzoek is echter nog niets geweten.

De doos van Pandora

Er hangt het Duitse concern potentieel $ 37.500 per inbreuk boven het hoofd. Doe de rekensom en je komt uit op $ 18 miljard. En dat is zonder de kosten voor de feitelijke aanpassingen. Het is overigens nog lang niet zeker of alle auto’s überhaupts aangepast kunnen worden om voldoende zuiver te rijden. En als ze dat wel kunnen, bestaat een reëele kans dat je dat merkt aan de manier waarop ze rijden. Omdat ze bijvoorbeeld aan vermogen en trekkracht zullen inboeten. En dan wordt VW weer kwetsbaar voor legale acties van gebruikers, omdat het product niet overeen komt met de voorgestelde specificaties. Een heuse doos van Pandora dus. De advocaten van het bedrijf slijpen de potloden alvast.