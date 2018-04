Porsche 356 Cabrio van Janis Joplin schreeuwt om aandacht

Door: BV

Zangeres Janis Joplin scoorde in de jaren zestig de ene megahit na de andere. Me & Bobby McGee, Mercedes-Benz, Little Girl Blue, Piece of My Heart… dat soort catchy hippietunes. Haar thuisbasis was de hippe en erg kleurrijke wijk in Height Ashbury in San Francisco (nog steeds het epicentrum van de hippiebeweging) waar in 1968 voor het huis van Joplin deze Porsche 356 Cabrio verscheen. Een occasie die toen al 3 jaar bestond, want je mag je dan wel een leuke Europese sportwagen aanschaffen, het moet ook nog allemaal een beetje bij je levensstijl blijven passen.

Schilderkunst

Over die levensstijl gesproken. De 356C 1600 is van neus tot staart beschilderd op verzoek van Joplin. Die liet het over aan kunstenaar Dave Richards die voor een kleurrijke en passend psychedelische compositie koos. Aan de binnenkant bleef alles echter sober zwart.

De auto is gerestaureerd in de jaren negentig en was te zien in een Rock and Roll museum in Cleveland. Maar dat doet het nu van de hand. Op 10 december gaat het onder de hamer bij RM Auctions in New York. Geschatte verkoopprijs: ruim € 300.000. Het is dan ook letterlijk kunst op wielen.