BMW M3 is into Oktoberfest

In 1981 dook er in Le Mans een bijzondere sportwagen op. In plaats van grote logo's prijkten er op een sneeuwwitte BMW M1 Procar handgeschilderde verwijzingen naar restaurants uit München. Gesponsord werd de auto toenertijd door de horeca vanhet Oktoberfest, 's werelds grootste volksfeest waar er liters bier door miljoenen kelen verdwijnt. Voor het Oktoberfest 2015 brengt BMW een eerbetoon aan deze auto: de M3 "Münchner Wirte".

De voor München kenmerkende wit-blauwe koorden en bezienswaardigheden uit de hoofdstad van Beieren (zoals de Frauenkirche, Siegestor en het Olympiastadion) sieren het koetswerk. Het ontwerp is van Walter Maurer die ook in 1981 de M1 Procar vormgaf. Ze zijn niet enkel gelijkaardig uitgedost, ook onderhuids zijn er overeenkomsten. Beide wagens hebben een zescilinder-in-lijn motor met vier kleppen per cilinder, achterwielaandrijving en snufjes uit de M-shop. De inmiddels 34 jaar oude klassieker herbergt 470pk, sprint in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 310km/u. De M3 moet het stellen met 431pk en een top van 280km/u. Accelereren doet hij wel sneller: in 4,1 seconden gaat hij naar honderd.