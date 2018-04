Ford lanceert Edge in Europa

Door: BV

Het is al twee jaar geleden dat Ford een voorbode voor de Edge liet zien. De Amerikanen moesten niet al te lang wachten. Die kunnen het model al een jaar bestellen. En nu laat Ford ook de Europese versie zien, met een design dat overigens slechts in details afwijkt van de variant voor de Amerikanen. De wat anders ingedeelde bumper is op dat vlak het belangrijkste nieuwsfeit. Maar onderhuids is er meer aan de hand.

Twee dieselversies

Onder de kap komt alleen een diesel. Die is 2-liter groot, maar wordt leverbaar in twee vermogensversies. Met 180pk in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak en als 210pk sterke variant gekoppeld aan de automatische PowerShift-bak. Ford geeft voor beide modellen een verbruik op van 5,8 l/100 km en een CO2-uitstoot van 149g/km.

Voorwielaandrijving met net dat beetje extra

In de basis is de Edge een voorwielaandrijver, maar wanneer tractieverlies optreedt, stuurt een koppeling ook vermogen naar de achteras. Als het moeilijk is, beschik je dus over vierwielaandrijving.

Technologie

Ford is in z’n nopjes met de hoeveelheid technologie dat het in de Edge propte. Vooral met active steering, waarbij de snelheid bepaalt hoe veel je aan je stuur moet draaien. Volgens de fabrikant is het daardoor gemakkelijker om te manoeuvreren bij lage snelheden, terwijl de auto nauwkeurig blijft sturen bij hogere snelheden.

Stil

En dat is nog niet alles, ook over het geluidsniveau aan boord pocht Ford. Niet enkel door de akoestische voorruit, gelamineerde zijruiten en extra geluidsisolatie, maar ook wegens Fords Active Noise Control-technologie. Die detecteert ongewenst motorgeluid in de cabine en neutraliseert dat met tegengestelde geluidsgolven uit het geluidssysteem van de auto.