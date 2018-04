Volkswagen stopt ontwikkeling 10-trapsautomaat

Door: BV

Autoconstructeurs en toeleveranciers investeerden de afgelopen jaren halve en hele fortuinen in versnellingsbakken met meer verzetten. De reden ligt voor de hand, want ze doen het verbruik dalen. Maar er komt ook een punt waarop een extra versnelling toevoegen op dat vlak niet meer rendabel is. Versnellingsbakspecialist ZF gaf eerder al aan dat meer dan 9 versnellingen zinloos zou zijn, maar een aantal autoconstructeurs zette door. Volkswagen begon bijvoorbeeld met het ontwikkelen van een DSG-automaat die z’n systeem met twee assen en evenveel koppelingen zou combineren met 10 overbrengingsverhoudingen.

Te duur

Via gespecialiseerde media is nu uitgelekt dat Volkswagen de ontwikkeling van die 10-traps-automaat heeft stopgezet. De eenheid zou tot 550Nm trekkracht kunnen verwerken en werd zelfs al getipt voor de productieversie van de VW Golf R400. Maar de kosten blijken nu te hoog en VW ziet ervan af.