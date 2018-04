Peugeot heeft het nu al gehad met dieselhybrides

Door: BV

Op papier is het wel wat, zo’n dieselhybride. Want als er niet elektrisch gereden kan worden, is een dieselmotor natuurlijk veel efficiënter dan een benzine. We weten allemaal dat diesels minder verbruiken. En al helemaal als ze belast worden, omdat er bijvoorbeeld elektromotoren en grote accu’s worden meegesleurd. Een elektrische aandrijflijn aan een diesel paren is dus een goede zet, in theorie. De meeste autofabrikanten hangen er echter een benzine aan. Maar PSA - Peugeot en Citroën - niet. En dat zal veranderen.

Dieselhybride zit op dood spoor

De reden waarom fabrikanten liever een benzinehybride bouwen heeft met de internationale markten te maken. Nogal wat naties zijn niet zo dieselminded. Veelal liggen die buiten Europa. De VS bijvoorbeeld, waar Peugeot geen belangen heeft. Maar ook China, waar het Franse merk erg veel in investeerde. De diesel zal dus moeten gaan omdat, zo verklaarde Peugeot-baas Maxime Picat aan Britse media, “er onvoldoende schaalvoordelen zijn”.

Bovendien is ook in Europa het tij aan het keren. Steeds meer landen zien het vervuilende karakter van dieselmotoren in. Zelfs Frankrijk - ooit een heus dieselbastion - stelde z’n koers al gevoelig bij.

Momenteel heeft Peugeot van de 508 en 3008 hybride’s in de aanbieding. Die zullen in deze vorm op termijn verdwijnen.