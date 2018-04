Dieselgate: wat als jouw Volkswagen, Audi, Seat of Skoda aangepast moet worden?

Door: BV

Wereldwijd zijn 11 miljoen modellen van Volkswagen, Audi, Seat of Skoda uitgerust met de EA 189 dieselmotor waarin valsspeelsoftware zit. Die herkent een emessietest en laat de motor dan tijdelijk schoner lopen. Bij een half miljoen Amerikaanse modellen zal VW zich verplicht zien om de auto’s aan te passen of terug te kopen. En in ons land neemt ook invoerder D’Ieteren al maatregelen om de software te verwijderen. De getroffen klanten - en dat zijn er héél wat - mogen zich aan een brief of telefoon verwachten. De importeur richtte ook een website op om gedupeerde klanten te informeren: http://www.customercare.dieteren.be/nl/dienstberichten/. Natuurlijk neemt het merk de kosten daarvan op zich. En omdat die software niets doet bij normaal gebruik, kan de code vanzelfsprekend zonder gevolgen geschrapt worden. Dat is ook de stelling van de fabrikant. Maar dat is slechts het halve verhaal.

Krijg je wel dezelfde auto terug?

Bijna alle voertuigen met de bedrieglijke programmatie voldoen niet aan de emissienorm die van kracht was toen ze werden geproduceerd. Het zou dus lang niet onlogisch zijn dat de fabrikant de betrokken modellen moet aanpassen zodat ze tenminste de norm halen die van kracht was op het moment van verkoop. En daar moet je als klant de nodige vraagtekens bij plaatsen. Die aanpassing kan immers wél significante gevolgen hebben voor je auto. Als wordt ingegrepen op het verbrandingsproces (zoals de software deed toen die een emissietest detecteerde) dan heeft dat invloed op de prestaties. Het vermogen en het koppel kunnen gevoelig worden beperkt, wat de prestaties negatief beïnvloedt. Wijzigingen in verbrandingstemperatuur kunnen de betrouwbaarheid negatief beïnvloeden, net als de levensduur. En het is zelfs niet uitgesloten dat de auto meer gaat gebruiken of extra additieven (die weerom geld kosten) nodig heeft. Voor concrete gevolgen is het nog te vroeg, maar klanten doen er goed aan zich goed te informeren en desnoods van de constructeur bijkomende garanties te eisen.