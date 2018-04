Door: ADD

Goed nieuws nu dat het skiseizoen eraan komt. Voor ons Belgen wordt het iets goedkoper om door Zwitserland te rijden. Vanaf 1 oktober kost de sticker je € 38,50, voorheen was dat € 40. De reden voor de lagere prijs is de devaluatie van de Zwiterse Frank. In Zwitserland zelf blijft het vignet CHF 40 kosten.