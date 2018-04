Tesla betrapt op liegen over Model S P85D motorvermogen

Door: BV

Tesla prijst de Model S P85D aan als een voertuig met een vermogen van 691pk. “Niet waar”, zei een groep van meer dan 70 Amerikaanse eigenaren die behoorlijk naarstig getracht hadden van het exacte maximumvermogen van hun auto te achterhalen. Volgens hen beschikt een Model S P85D over hooguit 557pk aan de motoren én met een compleet opgeladen accu.

Tesla past formulering aan

Tesla bouwde een eerder knullige verdediging op de aanval, maar verklaarde wel dat het gaat om een verschil in berekeningsmethode over het gecombineerde vermogen van de motor vooraan en de motor achteraan. De Amerikaanse website van Tesla omzeilt het probleem inmiddels door te stellen dat de auto beschikt over een motor van 503pk achteraan en 259pk vooraan. Hoeveel ze samen opwekken is nu niet erg duidelijk, want je mag de cijfers niet gewoon optellen.