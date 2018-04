Tilburg bouwt de Tesla's voor Europa

Door: ADD

Vrijdag is een nieuwe Tesla assemblagefabriek in het Nederlandse Tilburg opengegaan. Die zou een antwoord moeten bieden op de groeiende Europese vraag naar de Model S.

Indoor testbaan

Sinds 2013 heeft Tesla al een vestiging in Tilburg en die zal zich voortaan vooral tot distributie en service beperken. In de nieuwe plant wordt de Model S geassembleerd met onderdelen die vanuit Tesla's belangrijkste fabriek in Fremont, Californië komen. De montage omvat onder andere het inbouwen van de batterij en van de aandrijving. Aan het einde ondergaat elk model een kwaliteitscheck tijdens een rit over de indoor testbaan. Een Europese primeur trouwens, zo'n eigen indoor testbaan.

Wekelijks 450 Model S van de band

Voorlopige plannen voorzien een productiecapaciteit van 450 auto's per week, terwijl de maximale bandcapaciteit op 1.000 exemplaren per week staat. Maar die zal snel ingenomen zijn, want volgens de ceo van het bedrijf, Elon Musk, zal volgend jaar ook de Model X er in elkaar gezet worden en uiteindelijk zou ook de Model 3 volgen. Maar wie het tijdsbesef van Musk een beetje kent, weet dat dat nog verre toekomstmuziek is.