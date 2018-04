Welk voertuig heeft de kortste remweg?

Door: ADD

Als je met de auto rijdt, moet je niet alleen je eigen remweg kunnen inschatten, maar ook min of meer die van je voorligger. Want als die bij een noodstop sneller tot stilstand komt dan je eigen auto dan vlieg je er tegenaan. Om de mogelijke verschillen te kunnen oplijsten heeft de Duitse automobielvereniging ADAC de remprestaties van verschillende voertuigcategorieën vergeleken. Allemaal waren ze volledig geladen en reden ze tegen 80 km/u.



Motor: + 2m

Niet echt verwonderlijk. Uit het onderzoekje blijkt dat de auto de kortste remweg heeft. Bij de twee geteste voertuigen stonden de wielen na 23,5m (een BMW X3) en 23,2m (een VW Golf) stil. Ongeveer twee meter meer hadden de motor (een BMW 1200 GS) en de auto met aanhanger (BMW X3 met Hymer Carado) nodig: resp. 25,2 en 25,3 meter.



Vrachtwagen: + 13m

Een significant langere remweg had een Mercedes Sprinter (28 meter) en de mobilhome Dethleffs Globebus T4 (29,8 meter). Zoals verwacht moest de vrachtwagen (een DAF XF) de langste weg afleggen alvorens tot stilstand te komen: 36,2 meter. Wat echter, volgens de ADAC voor een 40-ton zware truck geen slechte waarde is. Bovendien beschikt de vrachtwagen over een noodremsysteem. Een technologie die de automobielvereniging graag ook op auto's en motoren zou zien.