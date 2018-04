Tesla Model X is er officieel

Door: BV

Tesla heeft z’n Model X eindelijk officieel voorgesteld. Daarvoor werd de productievestiging in het Californische Freemont voor de gelegenheid feestelijk uitgedost.

De elektrische crossover behoudt nagenoeg alle stijlkenmerken van de concept car. Met inbegrip van de vleugeldeuren die toegang tot de tweede en derde zetel moeten verzekeren. Daarover gesproken... er zijn twee zetelconfiguraties beschikbaar. 2 + 3 + 2 (met een conventionele achterbank dus) of 2 + 2 + 2 (met individuele zetels op de tweede zetelrij). Ander aardigheidje is dat Tesla koos voor een panoramische voorruit. Die loopt een eind in het dak door en is volgens de Amerikanen de grootste voorruit in productie. De boordplank oogt eveneens erg vertrouwd, met inbegrip van het gigantische scherm in de middenconsole.

Net als bij de Model S

De techniek komt allemaal erg bekend over, want identiek aan die van de Model S. De accu’s zitten onder de vloer voor een goede gewichtsverdeling en er zijn van meet af aan twee versies die allebei uitpakken met vierwielaandrijving. Er is een 90D-variant met op elke as een 259pk sterke motor. Goed voor een honderdsprint in 5 tellen en een rijbereik van 414km. En dan is er een P90D die vooraan dezelfde 259pk elektromotor heeft maar z’n achterwielen van 503pk voorziet. Die haalt 100 in 3,8 tellen of - met een speciale modus geactiveerd - zelfs 3,2 seconden.

De Model X krijgt zoals bekend een gepeperd prijskaartje. Hij wordt bijna twee maal zo duur als de Model S. Als je meteen naar de dealer holt, moet je nog steeds wachten tot een eind in 2016 alvorens je exemplaar geleverd kan worden.