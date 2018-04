Suzuki Hustler is pop-art scooter

Door: BV

We hebben de naam Hustler eens door Wikipedia gehaald en daar leren we dat het “een maandelijks pornografisch tijdschrift is, gericht op heteroseksuele mannen dat wordt gepubliceerd in de Verenigde Staten. Het werd voor het eerst gepubliceerd in juli 1974 door Larry Flynt.” Suzuki gebruikte de naam in 2013 al eens voor een doosvormige concept car en nu is het karakter daarvan op een scooter losgelaten.

Veel bergruimte

Bergruimte is de voornaamste eigenschap van deze Hustler Scoot, naast z’n pop-art kleuren. Er is ruimte onder het zadel en er hoort een speciale opbergkoffer bij die je tussen je voeten kan planten. Voor de aandrijving staat een 49cc ééncilinder in.