Nieuw record snelste wheelie

Door: ADD

Is dat wel mogelijk? Als je je hand ooit al eens tegen 160km/u uit het autovenster gehouden hebt, dan vraag je je wellicht af of het überhaupt mogelijk is om tegen meer dan 330km/u het voorwiel van een motor in de hoogte te gooien.

337km/u op één wiel

Ja, dat lukt. Het bewijs in dit filmpje (al zie je er nauwelijks wat van). Alles wat je nodig hebt is een massa pk's (in dit geval een omgebouwde 548pk sterke Suzuki Hayabusa met turbo) en een rijder die - laten we zeggen - "dapper" genoeg is. De dappere van dienst heet Gary Rothwell en legde op 20 september 2015 in de buurt van York het record van de snelste kilometer lange wheelie op zijn naam. Meer dan een kilometer lang reed hij op één wiel tegen exact 337,676km/u.

Ik wil de snelste zijn

Het nieuws werd door de meeste media opgepikt als zijnde een nieuw wereldrecord, ook al was er geen vertegenwoordiger van het Guinness Book bij de poging aanwezig. Volgens die laatsten staat het huidige record op 307,86km/u. Een snelheid die de Zweed Patrik Fürstenhoff, bekend uit de Ghostrider films, haalde. Hij en Gary Rothwell overtreffen elkaar al jaren met high-speed wheelies. Op Facebook beweert Fürstenhoff dat hij al een wheelie trok tegen 346,25 km/u.