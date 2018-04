Fiat pickup breekt los

Door: BV

Fiat werkt aan een pickup die Toro heet. Dat model zal in Brazilië geproduceerd worden voor de lokale markt. De fabrikant is de obligate teasercampagne gestart, maar inmiddels zijn in de fabriek in Pernambuco (BR) de eerste preproductie-exemplaren van de band gerold. En omdat iemand daar plaatjes van schoot, mogen de teasers naar de prullenmand.

Gebaseerd op Jeep Renegade

De Pickup is apart vormgegeven met twee of drie lagen lichten (afhankelijk van de aanwezigheid van mistlichten vooraan). Achteraan is gekozen voor een afsluiting met deuren, eerder dan de conventionele openklappende laadklep. Voor de aandrijving worden dieselmotoren genomineerd: een 1.8 met 138pk en een 2.0 met 170pk. De basis voor de Toro is de Jeep Renegade.

De Fiat Toro zal het er meteen mogen opnemen tegen een andere populaire nieuwkomer: de Renault Duster Oroch.