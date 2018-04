Bond-film Spectre blaast € 32,5 miljoen aan auto’s op

Door: ADD

Spectre wordt de duurste van alle gedraaide James Bond-films ooit, de 24ste is het ondertussen al. Tijdens het draaien vernietigden de makers voor maar eventjes 24 miljoen pond (of € 32,5 miljoen) aan auto's, een fractie van het totale budget.

Recordbedrag schroot



Tien DB10 heeft Aston Martin gebouwd voor de nieuwe James Bond film Spectre en zeven van hen zouden ondertussen al tot schroot herleid zijn. Stuntcoördinator Gary Powell vertelde aan de "Daily Mail" dat ze met Spectre voor een recordbedrag auto's vernietigden. In Rome reden ze een paar miljoen pond in puin. De auto’s reden tegen 110 mijl per uur (ongeveer 177 km/u) door het Vaticaan. Een hele nacht hadden ze nodig om vier seconden film in te blikken.

Peanuts

Naast de speciaal voor de film ontworpen DB10 rijden er in de nieuwste Bond voornamelijk auto's van Jaguar en Land Rover rond. Daniel Craigs tegenstander Christoph Waltz kruipt achter het stuur van een Jaguar CX-75, zijn handlangers rijden met een Defender of een Range Rover Sport SVR. Hoe krijg je dat nu over je hart, zulke droomauto’s slopen (waar een prijskaartje van € 32,5 miljoen aanhangt)? Wel, als je weet dat de producenten een budget van zo’n 200 miljoen pond (ca. € 271 miljoen) ter beschikking hebben, dan is het niet lang zoeken naar een antwoord.