Grappige Suzuki's voor Tokyo

Waarom Suzuki bij ons zo'n saaie reputatie heeft, begrijpt in Japan niemand. Daar pakt de constructeur ook dit jaar weer op het autosalon van Tokio uit met waarschijnlijk de grappigste concepts.

Miniscule pickup

Over de hippe scooter Hustler en de erg compacte softroader Ignis hadden we het vorige week al. Zotter en intrigerender is het design van de jolige 2+2-zitter "Mighty Deck". De minicar heeft een afneembaar dak en een open laadruimte waarvan de vloer automatisch verhoogd en verlaagd kan worden. Met zijn net geen 3,4 meter is deze pickup zelfs kleiner dan de For-us waarmee Smart ons drie jaar geleden verlekkerde. Die Smart pickup heeft het nooit verder dan concept car geschopt en helaas zal deze Migthy Deck hetzelfde lot beschoren zijn.

Miniscule bus

Nog zo'n studiemodel is de "Air-Triser". Dat Kei-Car-busje met strak tweekleurig design heeft binnenin een elegant houten vloer met drie zitrijen, grote moduleerbaarheid en lounge karakter. Als de Air-Triser geparkeerd staat, kunnen de stoelen een sofa worden. De B-stijl en het dak vormen dan een groot scherm waarop passagiers films kunnen bekijken of het web opgaan.