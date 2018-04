Volvo onthult nieuwe automatische piloot

Door: ADD

Autonoom rijden klinkt ingewikkeld, maar is in feite eenvoudig. Zeker zoals de Volvo het voorstelt. De Zweedse constructeur presenteert een concept om autonome auto’s eenvoudig te kunnen bedienen. Als de auto een weggedeelte bereikt waar autonoom rijden mogelijk is, informeert het voertuig de bestuurder daarover met een pictogram op de boardcomputer. Wil de chauffeur daarop ingaan en dus de zelfrijmodus activeren dan hoeft hij enkel twee peddels aan het stuurwiel op hetzelfde moment naar zich toe te trekken en hij kan ontspannen achterover leunen.

Als de bestuurder niet reageert, remt de auto

Kom je op een weg waar autonoom rijden niet toegestaan is en waar de automatische piloot de controle dus uit handen moet geven dan vraagt het systeem aan de bestuurder om het stuur weer over te nemen. Tegelijkertijd wordt een countdown van 60-seconden geactiveerd. Als de chauffeur binnen deze tijd de peddels niet bedient, komt de auto vanzelf tot stilstand.

Deze „IntelliSafe Auto Pilot“ zal voor het eerst aan de praktijk getoetst worden in 2017 in Göteborg in het kader van het project “Drive me” dat 100 zelfrijdende Volvo’s XC90 ter beschikking van gezinnen en pendelaars stelt.