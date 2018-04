M4 GTS is snelste BMW over 'de ring'

Door: ADD

20 seconden kunnen erg lang zijn. Als je bijvoorbeeld voor een rood licht staat of zonder paraplu de gietende regen in moet. Op het circuit daarentegen zijn 20 seconden niet lang – het is een eeuwigheid. En BMW overwon die eeuwigheid op vijf jaar tijd. De nieuwe M4 GTS cirkelt 20 seconden sneller rond de Nordschleife dan zijn voorganger, de legendarische M3 GTS in het jaar 2010. In 7:28 minuten rijdt deze M4 over de ring, geen enkele (serie)BMW doet beter.

Net als bij zijn voorgangers de M3 CSL (E46) en de M3 GTS (E92) zet BMW ook bij de M4 GTS op twee dingen in: meer vermogen en minder gewicht. De GTS weegt 1.585kg en dat is dus 27 kilogram minder dan een gewone M4 met dubbele koppeling. De bekende 3.0 bekende zes-in-lijn haalt nu 500pk en 600Nm koppel (normaal: 431pk en 550 Nm).

Waterinjectie in serieproductie

De M GmbH bereikt die betere cijfers - de M4 GTS sprint in 3,8 seconden naar 100km/u en rijdt maximaal 305km/u - voornamelijk dankzij gewichtsbesparing en dankzij de waterinjectie die voor de eerste keer gebruikt wordt in een serieproductieauto. Het optimaliseert de prestaties en het brandstofverbruik. Ondanks aanzienlijk meer vermogen slikt de GTS theoretisch slechts 8,3 liter per 100 km (194g/km) - evenveel als de normale M4.

Een watertank van 5l, de waterpomp, sensoren en kleppen werden in een ruimte onder de koffer ondergebracht. Bij het racen moet er water tijdens elke tankbeurt bijgevuld worden, bij normaal gebruik slechts bij één op vijf tankbeurten.

Veel Carbon en weinig zetels

Motorkap, frontsplitter, dak, achterspoiler, versteviging achter het dashboard en diffuser zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt plastic (CFRP) om gewicht te besparen. Geschakeld wordt er via een zeventraps M DCT transmissie met Launch Control.Michelin semi-slicks (vooraan 19inch en achteraan 20 inch) zorgen voor de beste tractie, carbon-keramische remschijven voor de nodige vertraging.

Binnenin is er GTS belettering, alcantara en kuipstoelen voor bestuurder en passagier. Die zijn eveneens uit carbon en wegen ongeveer 50 procent minder dan de reguliere M4-stoelen. In plaats van solide deurgrepen, er zijn plastic lussen. En de achterbank, die hebben ze er uitgegooid. Op het circuit heeft toch niemand daar wat aan. Wie wil, kan in plaats daarvan achteraan een rolkooi laten monteren. Die hoort bij samen met zespuntsgordels en brandblusser bij het Clubsport-pakket, waarvoor je overigens niet hoeft bij te betalen.

700 stuks

Maart volgend jaar zal de BMW M4 GTS er zijn. Vanzelfsprekend in een beperkte oplage, 700 exemplaren komen er op de markt. De jacht kan beginnen.