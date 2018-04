Pas in 2016 start VW met het terugroepen van de sjoemeldiesels

Door: ADD

Eigenaars van een Volkswagen diesel met sjoemelsoftware erin zullen nog wat geduld moeten hebben. De terugroepactie is pas gepland voor begin volgend jaar en kan een lange tijd duren. In ons land zijn bijna 400.000 auto’s getroffen. Wereldwijd zijn dat er ongeveer elf miljoen, waarvan acht miljoen in Europa.

Liever zorgvuldig dan snel

"Tegen het einde van 2016 zullen alle auto’s in orde zijn", zei kersverse VW-ceo Matthias Müller gisteren in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "VW moet voor elk model een gepaste oplossing vinden en de nodige onderdelen bestellen. Zorgvuldigheid gaat voor op snelheid. Als alles volgens plan verloopt, kunnen ze in januari met het terugroepen starten."

Betrokken is de motor EA-189 in combinatie met verschillende versnellingen en diverse landspecifieke variaties. "Dus we hebben niet drie oplossingen, maar duizenden nodig," aldus Müller. Voor de meeste motoren volstaat een update van de software in de plaatselijke garage. Sommige voertuigen zullen echter nieuwe injectoren en katalysatoren nodig hebben.