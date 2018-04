Toyota compenseert met Kikai Concept

Door: BV

Je moet heel erg hard zoeken om in het gamma van Toyota één of twee auto’s te vinden waarvan je hart sneller gaat slaan. Dat weet het bedrijf zelf natuurlijk ook en wellicht daarom dat het probeert wat apart uit de hoek te komen met deze Kikai Concept. Dat is een driezitter die vooral knotsgek wil zijn.

Technische details zijn er niet, maar we kunnen je wel vertellen dat je tijdens het rijden de opengewerkte ophanging kan bekijken en dat de kansen dat het Japanse bedrijf ooit iets produceert dat nog maar een beetje hierop lijkt, nihil zijn.