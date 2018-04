Toyota FC Plus is vooral min(der)

Door: BV

Nog dit jaar introduceert Toyota in Europa de Mirai waterstofauto. En aangezien je daar tot halverwege 2016 werkelijk nergens mee kan tanken, kan je stellen dat het succes van die auto eerder beperkt zal zijn. Zelfs als je z’n aparte vormgeving negeert. Maar brandstofcelwagens die waterstof gebruiken om stroom op te wekken, maken deel uit van de toekomst. Daarin geloven de Japanners rotsvast. En dan is ook een kleine auto welkom. Hoe dat zou lopen test Toyota al even met deze FCV Plus, een concept die slechts 3,8m lang en 1,75m breed is, met een uiterlijk dat recht uit een SciFi lijkt te komen. De brandstofcel zit tussen de voorwielen. Hoe die presteert zegt het bedrijf niet.