Razzia bij Volkswagen

Door: ADD

Op zoek naar de dader. Wie draagt de schuld voor het dieselgate-schandaal? Het antwoord op deze vraag interesseert niet enkel VW zelf, maar ook de officier van justitie die een razzia in Wolfsburg en omgeving liet uitvoeren. De (onaangekondigde) invallen vonden donderdagochtend plaats.

Informatie in veiligheid gebracht

Doorzocht werden niet enkel gebouwen van de Volkswagen Groep, maar ook woningen van VW-medewerkers. Details werden er niet vrijgeven om het onderzoek niet te schaden. Er werden documenten en gegevensdragers in beslag genomen die informatie zouden kunnen verschaffen over de exacte werkwijze en identiteit van de medewerkers bij de manipulatie betrokken waren/zijn.

Ook in het belang van VW



"We zullen het gerecht bij hun zoektocht naar de feiten en de verantwoordelijke personen zo goed mogelijk ondersteunen," aldus een woordvoerder van het VW-concern. In de belangrijkste fabriek van Volkswagen in Wolfsburg is aan de onderzoekers een uitgebreide collectie documenten overhandigd. De groep zegt er zelf alle belang bij te hebben dat de zaak snel en transparant opgehelderd wordt. Er hangen hen dan ook torenhoge boetes en compensatiebetalingen boven het hoofd. VW had zelf al op 23 september een klacht ingediend bij het gerecht.