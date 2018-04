VW: Wir haben es nicht gewusst

Door: ADD

Gisteren verklaarde de ceo van Volkswagen USA, Michael Horn onder eed voor het Amerikaanse Congres dat het management nooit de opdracht gegeven heeft om de sjoemelsoftware te installeren.

Voordat hij aan zijn verklaring begon, verontschuldigde Horn zich namens de VW-groep. Hij is trouwens niet de eerste topmanager van een autobedrijf die voor het Amerikaanse Congres getuigt. Voor hem stonden GM-baas Mary Barra en Takata-baas Kevin Kennedy op dezelfde plaats. Zij werden ter verantwoording geroepen voor de bis dato ergste problemen met auto’s in Amerika.

Op zijn Amerikaans

Nu dreigt er een recordboete voor VW. De Republikein Fred Upton sprak klare taal: "VW zal een hoge prijs voor dit dirty little secret betalen" Democraat Paul Welch vroeg Horn: "Wat ga je lezen in de gevangenis?" Tussen de bedreigingen door zochten andere congresleden naar een oplossing voor het dieselschandaal. Dianna DeGette vatte het als volgt samen: "We weten iets, maar we weten niet genoeg. We moeten duidelijk maken wie verantwoordelijk is. "

Het management wist er niet van

VW had eerder al benadrukt dat de ex-CEO Martin Winterkorn niet wist over de valsspeelsoftware in de EA-189 motoren. Hoorn bevestigde in zijn getuigenis dat het geen beslissing van de raad van bestuur was geweest. Het was het werk van een handvol van de software-ontwikkelaars. „This was something individuals did.“ Horn beweert dat hij zelf pas op 3 september 2015, kort voor een ontmoeting met de US Environmental Protection Agency, over bestaan van de software op de hoogte gebracht werd.

Diesel in Amerika: klein marktaandeel

Tot nu toe is het nog onduidelijk hoe VW de boel zal herstellen in de Verenigde Staten.

Deskundigen van de EPA vermoeden dat oudere versies van de betrokken motor ingrijpende wijzigingen nodig lukken hebben. Voor nieuwere units zou een software-update kunnen volstaan. Dieselvoertuigen spelen in de VS overigens eigenlijk een ondergeschikte rol. Slechts 2,6 procent van alle nieuw geregistreerde personenauto's en lichte bedrijfswagens rijden er op diesel. Ter vergelijking: in West Europa is dat 55%.