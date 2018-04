Is dit de meest krankzinnige file ooit?

Door: ADD

Een drone van een Chinese televisiezender filmde vorig week een van de waarschijnlijk meest indrukwekkende files ooit. Op 1 oktober ging in China de ‘gouden week’ van start, een zevendaagse feestweek en dan gaan ongeveer 750 miljoen Chinezen op reis - de helft van de bevolking van het land.

Flessenhals

Aan een tolstation op de G4 Peking-Hong Kong-Macau Expressway, waar het van 50 naar 20 rijstroken gaat, verzamelde zich op de laatste dag van die ‘gouden week’ een gigantische massa auto's. De beelden werden twee uur na het begin van de file genomen. Indrukwekkend was de verkeersopstopping niet zozeer omwille van zijn lengte, die bedroeg slechts enkele honderden meters, maar het was de breedte die alles sloeg. In het Guinness book voor de langste file komt hij dus niet te staan. Dat record staat trouwens al sinds 1980 op naam van een 176km-lange file tussen Parijs en Lyon.