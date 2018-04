Tesla's Elon Musk schopt Apple tegen de schenen

Door: BV

Apple werkt aan een auto. Of op z’n minst aan een auto-programma. Daarover is weinig concreets geweten, maar het is niet uitgesloten dat het om een elektrische auto gaat. Elon Musk, de baas van Tesla, gaat daar in elk geval van uit. En hij lijkt niet zo opgezet met dat idee. Mensen op dat niveau zijn het gewend om hun woorden te wikken en te wegen en wanneer ze dat ‘vergeten’ is dat veelal opzettelijk. Als Elon Musk in de Duitse krant Handelsblatt tegen de schenen van Apple schopt, is dat dus bewust.

Wat Tesla ontslaat, wordt door Apple aangenomen

Musk zei letterlijk dat Apple zo stilaan een kerkhof is van voormalige Tesla-medewerkers. Hij wist ook te melden dat een auto voor Apple geen onlogische stap zou zijn, maar hij verklaarde ook dat een auto een aanzienlijk moeilijker en complexer product is dan een horloge en liet duidelijk blijken dat Apple zelfs dat niet deftig voor mekaar kreeg. De spanning stijgt in Silicon Valley…