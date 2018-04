Prestaties dieselgate-auto's gaan omlaag bij aanpassing

Door: BV

Een software-aanpassing is onvoldoende om alvast 3,6 miljoen van de 8 miljoen onrechtmatig in het Europese verkeer gebrachte diesels van de Volkswagen-group weer te laten voldoen aan de uitstootnorm die ze hadden moeten halen. Dat nieuws heeft de Duitse minister voor Transport bekend gemaakt. Alle getroffen auto's zullen naar de dealer moeten voor hardware-aanpassingen. Om welke aanpassingen het exact gaat, is nog onduidelijk.

Ja, uw VW, Audi, Skoda of Seat wordt trager

De baas van VW Amerika, Michael Horn, windt er inmiddels geen doekjes meer om. De prestaties zullen lijden onder de aanpassingen. Hij heeft het over 'een paar kilometer per uur' voor wat de topsnelheid betreft. De acceleratie zal eveneens beïnvloed worden, maar er is evenmin duidelijkheid over de exacte impact.

Volkswagen geeft zichzelf tot eind 2016 voor het doorvoeren van alle aanpassingen. Of die verplicht zijn, is ook niet bekend.