Rinspeed Etos heeft opvouwbaar stuur

Door: BV

De zelfrijdende auto komt. Daar lijkt zo onderhand iedereen het over eens te zijn. En de autosector werkt zich inmiddels stevig in het zweet over hoe dat er exact uit zou kunnen zien. Want je krant lezen met zo’n stuur in de weg - dat je toch nog af en toe nodig zal hebben - is niet zo praktisch. De Zwitsers van Rinspeed, die naam maakten met een hoop knotsgekke creaties (bekijk het overzicht hier), experimenteerden al met een verplaatsbaar stuur en gaan nu nog een stap verder. De Etos is na de XchangE en Budii hun derde zelfrijdende auto en hij is voorzien van een opvouwbaar stuurwiel.

Hoe het stuurwiel in de Etos precies opvouwt zien we op de Consumer Electronics Show in Las Vegas begin januari 2016, maar nu al wil Rinspeed meegeven dat het een groot voordeel oplevert; er ontstaat immers meer bewegingsvrijheid (terwijl er autonoom wordt gereden), waardoor bijvoorbeeld het geheel openvouwen van een echte krant geen probleem meer is. Je bent dus niet verplicht om gebruik te maken van één van de vele schermen van de ingebouwde infotainmentsystemen.