In dit Deens magazijn werden 200 splinternieuwe oldtimers vergeten

Door: VG

De Engelse term ‘barnfind’ wordt gebruikt wanneer iemand oude objecten ontdekt die vanuit garages, tuinhuizen, schuren (dat is de letterlijke vertaling) en diens meer komt. De auto’s zijn vaak in onbruik geraakt, vergeten, weggezet voor betere tijden. In 2014 werden zo nog 60 onbetaalbare klassiekers ontdekt in Frankrijk. En in 2008 was er deze veel minder gemediatiseerde ontdekking in het Deense Kolding. Niet 60, maar meer dan 200 auto’s zaten daar verborgen.

Jens Sorensen

Het verhaal begint in 1981 bij Fiat-concessiehouder Jens Sorensen. Die wordt door het merk verplicht om niet alleen de bedrijfvoertuigen te verkopen, maar ook de conventionele auto’s van die tijd erbij te nemen. Dat lukt echter niet en de garage ziet zich verplicht de deuren te sluiten. En dat terwijl er nog meer dan 200 nieuwe auto’s op voorraad zijn. Pas bij de dood van Sorensen, die 92 werd, komt het bestaan van het magazijn aan het licht. Z’n zoon was documenten voor het regelen van de erfenis aan het verzamelen en stootte op de poort naar het verleden. Dat iemand enkele jaren eerder al eens beelden van het magazijn op Youtube zette, wist hij helemaal niet.

200 Fiats met de teller op nul

Op de beelden ontwaren we een groot aantal personenwagens en bedrijfsvoertuigen van Fiat. Maar ook enkele Seat 600, naast rollend materieel van merken als Renault, Autobianchi, Mini, DKS, Peugeot en Lancia. Sorensen had zelfs enkele motors opgeslagen, net als een grote hoop reserve-onderdelen. Alle auto’s waren nagelnieuw en behalve een flinke laag stof, zijn ze bijna allemaal in een uitstekende staat.

Wie er één hebben wil, is spijtig genoeg al te laat. Inmiddels zijn de laatste exemplaren verkocht en blijft er niets meer te rapen over. De auto's in minder goede staat brachten amper € 250 per stuk op. En ook de mooiere bleven gevoelig onder de marktprijs. Zo ging er een Lancia Beta van de hand voor € 6.500. Veel minder dan de huidige marktprijs. Uit de unieke verzameling geredde exemplaren zijn inmiddels al overal in Europa opgedoken. Ook in ons land werden er al verkocht.