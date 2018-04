Fiat Toro pickup is nu officieel

Door: BV

Enkele weken geleden ging Fiats pickup Toro al de wereld rond toen hij clandestien gekiekt werd op de productielijn. En nu heeft het bedrijf de eerste officiële foto vrijgegeven, samen met de eerste informatie.

1 ton laadvermogen

De Fiat Toro is een 1-tons pickup. Dat is het maximale gewicht dat hij in z’n laadbak achteraan verdraagt. Om dat gewicht te verzetten krijgt de klant de keuze uit een 1.8 benzine met 138pk of een 2.0l diesel met 170pk. Het is geen kleintje, die Toro. De creatie is 4,91m lang en moet ook nog plaats bieden aan vijf inzittenden. In alle comfort, want de lijst met uitrusting is lang en omvat onder meer navigatie, een gedeeltelijk in leder uitgevoerd interieur, licht- en regensensoren, een achteruitrijhulp, afdaalhulp voor hellingen en diens meer.

Voorlopig is de Toro alleen voor Latijns Amerika bestemd (waar hij begin volgend jaar leverbaar is), maar zeg nooit nooit op de vraag of hij misschien ooit de oversteek naar Europa waagt.