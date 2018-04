Zo ziet een Opel Astra van 100.000 euro eruit

Door: BV

Opel heeft de eerder al aangekondigde Astra TCR - van Touring Car Racing - af. Die is speciaal ontwikkeld voor privéteams die willen deelnemen aan de gelijknamige raceklasse. Hij is zowel geschikt voor sprintraces als langeafstandswedstrijden zoals de 24h van de Nürburgring.

De aandrijving geschiedt door een tweeliter turbomotor die 330 pk levert en het maximumkoppel ligt op 420 Nm. Qua gewicht komt de auto niet verder dan 1.200 kg en schakelen verloopt via een sequentiële 6-sporttransmissie met dubbele koppeling. Aan de voorzijde is de Astra TCR voorzien van remschijven met een diameter van 378 millimeter en remklauwen met zes zuigers. Achter monteert Opel remschijven van 265 millimeter en remklauwen met twee zuigers. De coureur kan de rembalans regelen vanuit de cockpit. Ook het onderstel kan afgesteld worden, net zoals de aerodynamica.

Deze Astra TCR is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Kissling Motorsport in Bad Münstereifel, sinds vele jaren een partner van Opel. Vanaf februari volgend jaar worden de eerste Opels Astra TCR afgeleverd aan klanten. Die hebben dan € 95.000 neergelegd voor de raceklare middenklasser. Exclusief BTW weliswaar.