Wetenschap: dit is de mooiste auto ter wereld

Door: BV

Een Britse verzekeringsmaatschappij bestelde een universitaire studie naar autodesign. Die peilde zo maar eventjes naar 3.800 punten bij meer dan 2.000 personen. Het resultaat is een lijst van elementen die de massa erg geslaagd vindt. En om dat allemaal een beetje te kunnen visualiseren maakten de Britten een compositie die zo dicht mogelijke bij de ideale, mooiste auto ter wereld komt. Tenminste, dat is de theorie.

Het was de Universiteit van Stirling die bepaalde dat wat het front betreft de Aston Martin DB9 het best in de smaak valt. De achterkant van de Triumph Spitfire spreekt dan weer het meest aan. In profiel is het de Lamborghini Gallardo. De koplampen kopen van een Mini, de staartlichten van de Audi A1, deuren van de Rolls-Royce Phantom, wielen van de Range Rover Evoque en de deurspiegels van de Citroën C4 Picasso.