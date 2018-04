Zijn ook andere VW-motoren besmet?

Door: ADD

Ex-VW-opperhoofd Martin Winterkorn gaf de manipulatie van de EA 189-motoren toe. Zijn opvolger Matthias Müller beloofde een "nietsontziende opheldering". Maar nog voordat de eerste sjoemeldiesel zijn nieuwe software ontvangen heeft, dreigt de volgende klap. Persbureau Reuters meldt namelijk dat ook de opvolger van die motor (het type EA 288) evenzeer door het uitlaatgasschandaal getroffen is.

VW: enkel EA 189



Anders dan in het eerste deel van de VW-thriller is deze verklaring niet gebaseerd op stikstofmonoxide tests. Volgens het bericht komt de informatie van een niet nader genoemde VW-manager die vertrouwd is met de zaak. Reuters beweert dat VW de valsspeelsoftware bij totaal vier typen motoren geïnstalleerd heeft. VW Duitsland heeft altijd benadrukt dat alleen de "EA 189" betrokken is. En ze houden voet bij stuk. Ook nu reageren ze dat de "EA 288" zonder trucjes aan de Euro 6-norm voldoet.

Maar in Amerika…

In Amerika daarentegen is het een ander verhaal. Daar zal VW bovenop de EA 189 ook zijn opvolger terugroepen. In totaal zouden er 482.000 voertuigen van de modeljaren 2008 tot 2015 getroffen zijn, auto’s dus met motoren van beide generaties. En dat heeft VW niet toegedekt.

Dat de sjoemelsoftware in de VS ook in de nieuwere diesel zit, kan verklaard worden door de strengere emissienormen van het land. Per kilometer mag een dieselmotor in de Verenigde Staten slechts 31 milligram stikstofoxide uitstoten. Bij ons is op dezelfde route 80 milligram toegelaten.