Range Rover Evoque Studio Job: tussen kunst en kitsch

Door: BV

De Nederlandse designstudio Job maakt wel eens vaker knotsgekke ontwerpen en het bedrijf van Job Smeets en Nynke Tynagel maakt af en toe wel eens een uitstap naar de wereld van de automobiel. Job stelde al eens een knotsgekke Defender voor. Om naar te kijken, niet om mee te rijden.

Het team heeft nu een Range Rover Evoque onder handen genomen. Er zijn twee versies: de zogeheten Job Evoque Bronze met gepolijste bronzen elementen of de Job Evoque Black, die is voorzien van hoogglans zwart gecoate aluminium elementen. In het interieur van beide trekt een signatuur in reliëf van Studio Job de aandacht. Dat is aangebracht op de versnellingsknop van de automatische 9-trapstransmissie. Verder is het vooral zwart Ebony-leder dat de klok slaat, afgewisseld met Satin Brushed-aluminium en Gloss Black Strata-inleg op het dashboard en de middenconsole. Er komen maximaal 20 stuks en ze zijn behoorlijk duur, want het is tenslotte kunst. Of is het kitsch?