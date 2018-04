Aston Martin zal z'n elektrische berline krijgen: Rapid E

Door: BV

Het succes van Tesla en - in niet onbelangrijke mate - almaar strengere CO2-normen, lijken een ware stormvloed aan elektrische auto's te genereren. Onder meer van Audi en Volvo is concurrentie een zekerheid, en reken er maar op dat ook BMW, Mercedes en Porsche binnenkort hun ei leggen. En Aston Martin wil ook een deel van de koek. Daarvoor zal de Aston Martin Rapid z'n V12 van 6 liter ruilen voor een elektrische aandrijflijn. Dat bevestigt Andy Palmer die daar de plak zwaait. In 2017 zou hij er moeten zijn.

Helemaal elektrisch

Aston Martin heeft Williams Engineering (ja, dat van het F1-team) onder de arm genomen om de aandrijflijn te ontwikkelen. 1.000pk sterk moet die worden. Geen hybride, maar eentje die alleen stroom verbruikt, de vier wielen bedient en exact dezelfde plaats bezet als de conventionele verbrandingsmotor vandaag inneemt. Om de accu's allemaal weggestopt te krijgen, zullen er ook wat onder de vloer verstopt moeten worden, maar het gewicht zou niet zo veel mogen verschillen van de actuele Rapid. De autonomie van die Rapid E gedoopte elektrische variant zal ruim 300km bedragen. Voorlopig allemaal gegevens waar Tesla van wakker hoort te liggen, maar dan is er de prijs. Niet minder dan € 300.000 klinkt het. De Amerikanen kunnen (nog even) op twee oren slapen...