Spanje vraagt hulp bij opruiming miljoenen banden

Door: BV

Bij het Spaanse dorpje Sesena Nuevo, in de ruime omgeving van Madrid, liggen bergen van miljoenen banden. Er ligt ruim 75.000 ton rubber over een oppervlakte van bijna 120.000 vierkante meter.

De stortplaats werd al illegaal verklaard in 2003. De Spaanse overheid deelde flinke boetes uit aan het verantwoordelijke bedrijf toen het de banden niet opruimde, maar dat pakte gewoon de biezen. En nu hebben de Spanjaarden een hele hoop zwart rubber op hun bord liggen. Het materiaal is recycleerbaar en zal worden gebruikt voor de constructie van wegen of bouwmateriaal. Door de omvang van het project is de overheid er evenwel op zoek naar hulp, want alleen kan het die klus niet aan.

Vier jaar werk

Als hulp gevonden wordt, is een oplossing nog niet meteen in zicht. De bandenberg volledig verwerken zal zelfs dan ruim 4 jaar in beslag nemen. Inmiddels is het illegale stort een groot milieurisico, vooral als er brand zou uitbreken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat die brand nog conventioneel te blussen zou zijn.