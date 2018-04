Nieuwe Mini Cabrio voor de (heel) vroege lentekriebel

Door: BV

Mini heeft de cabriovariant van de jongste generatie losgelaten. Die Mini Convertible is gebaseerd op de Mini die eigenlijk geen modelnaam heeft (die met drie deuren), en die voor het gemak de ‘hatch’ wordt genoemd. Hij neemt het gros van de afmetingen van z’n broer met vast dak over wat betekent dat ook hij weer groter is dan voorheen. Er kwam zo maar eventjes 10cm bij in de lengte, 4,4cm in de breedte, 0,7cm in de hoogte en de assen staan ook 3cm verder uit elkaar.

Ruimte voor vier?

Achterin een Mini Convertible kon je eigenlijk alleen plaatsnemen als je masochistische neigingen had. Mini beweert dat dat nu opgelost is en dat het als een volwaardige vierzitter beschouwd mag worden. De koffer groeide ook met een kwart. Er past nu 215 liter in met het dak dicht en 161 liter met het dak open. Om de toegang in dat geval te vergemakkelijken is aan de dakconstructie gewerkt, maar erg ruim ziet de kofferklepopening er nog steeds niet uit.

Over die dakconstructie gesproken. Het dak gaat elektrisch open en dicht in 18 tellen en je kan op het knopje duwen terwijl je voortslentert aan maximaal 30km/u. Als je wat oplegt, krijg je een metertje dat aangeeft hoe vaak je open hebt gereden. Een Union Jack-print bovenop het stoffen dak is er nu ook en het voorste dakdeel kan weerom doen alsof het een schuifdakje is.

Twee benzines, één diesel

De cabrio komt er in eerste instantie met drie motoren. De lichtste benzine is een 1.5 liter driecilinder met 136 pk en 220 Nm koppel. Accelereren naar 100 kun je hiermee al in minder dan 9 tellen en de topsnelheid reikt tot 208 km/h. Als gemiddeld verbruik geeft het merk 5,1 l/100 km op.

Meer vermogen en snelheid is er met de Cooper S-uitvoering. Die heeft een geblazen viercilinder onder de kap met 192 pk en 280 Nm. De gebruikelijke sprintoefening neemt slechts 7,2 tellen in beslag en pieken doet hij bij 230 km/u.

En dan is er nog de Cooper D. Ook 1,5l groot (en drie cilinders) en 116pk en 270Nm rijk. Je kan naar 100 in 9,9 seconden en naar een top van 195km/u terwijl het opgegeven verbruik beperkt blijft tot 4 liter.

Made in Holland

De productie van de nieuwe Mini Convertible start begin volgend jaar. Het modelletje loopt net als de vijfdeurs van de band in het Nederlandse Born.