Nieuwe VW-diesels in Europa zijn in orde

Door: BV

De nieuwe Volkswagen-directie heeft formeel bevestigd dat de EA288-motor die eerder deze week in opspraak kwam in de VS omdat ook die over valsspeelsoftware zou beschikken, in Europa helemaal conform de de norm is. Dat geldt zowel voor de motoren die aan de Euro 5 als aan de Euro 6-normen voldoen. Vooralsnog lijkt het er wel op dat diezelfde motoren voor de Amerikaanse markt wel zijn uitgerust met een zogeheten ‘defeat device’. De fabrikant kwam immers zelf met die bekentenis naar buiten.