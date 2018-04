​Toyota verkoopt opnieuw meer auto's dan Volkswagen

Door: ADD

Toyota verkocht dit jaar tot nu minder auto's dan in 2014. Toch zijn de Japanners erin geslaagd de VW Group van de troon te stoten als grootste autobouwer. Zij verkochten in de eerste negen maanden van het jaar bijna 7,5 miljoen voertuigen. Zo is de groep met de merken Toyota, Lexus, Daihatsu en Hino weer de autofabrikant met 's werelds grootste afzet, ook al daalde die met 1,5 procent. Voornamelijk auto's van dochteronderneming Daihatsu verkochten slecht, hun wereldwijde verkoop daalde met 12 procent. Alleen bij de bus- en vrachtwagenfabrikant Hino ging het een stijging van 1,5 procent licht bergop. Het merk Toyota zelf verkocht 0,5 procent minder dan een jaar eerder.

Tegenslag bij beide partijen

VW had onlangs voor dezelfde periode hun cijfers bekendgemaakt en daaruit bleek een daling van 1,5 procent tot 7.430.000 stuks. In de eerste helft van het jaar had Volkswagen nog meer voertuigen verkocht dan de Japanners. Maar VW zit momenteel als gevolg van dieselgate in de diepste crisis uit haar geschiedenis. Het gesjoemel bij Volkswagen kwam midden september aan het licht. Maar ook de VW-rivaal moest vorige week opnieuw massaal naar auto's naar de garages terugsturen. Volgens Toyota zouden er wereldwijd 6,5 miljoen auto's betrokken zijn, hun raammechanisme kan oververhitten.