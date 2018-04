Mercedes C-Klasse gebuisd op Elandtest

Door: BV

De testers van het Zweedse magazine Technikens Varld hebben de reputatie geen blad voor de mond te nemen en autoconstructeurs die slechte testresultaten neerzetten gewoon in hun hemd te zetten. Mercedes is het jongste slachtoffer, dat met z’n C-Klasse buist op de beruchte Elandtest. Een heikel onderwerp voor Mercedes omdat de in 1997 nog fonkelnieuwe eerste generatie van de A-Klasse tijdens zo’n test op z’n dak ging. Daarna volgde een heuse mediastorm. Er bleek geprutst te zijn met de A in kwestie, maar de Duitsers zagen zich niettemin genoodzaakt om alle reeds geleverde A-Klasses terug te roepen voor aanpassingen aan het onderstel en om stabiliteitscontrole (toen nog een prijzige optie) standaard te maken.

Mercedes C350e

Technikens Varld voerde de test uit met de Mercedes C-Klasse 350e. De hybride dus, wat cruciaal is. Die weegt immers meer dan een standaardexemplaar en staat ook op banden met een lage rolweerstand. Bij een snelheid van 74km/u ging de Mercedes de mist in. De snelheid moest vervolgens omlaag tot 64km/u vooraleer de Duitser binnen de lijntjes kon kleuren. Video daarvan vind je hier. De Zweden voegen eraan toe dat een Citroën DS5 de test bij de gebruikelijke snelheid van 74km/u ‘met gemak’ doorstond.

Mercedes zegt dat z’n auto in eigen tests goed presteert tot 75km/u en wijt de tegenvallende resultaten aan een te lage bandendruk.