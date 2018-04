BMW 323i E30 uit 1985 met 285km kost meer dan € 50.000

Door: BV

Een piekfijn geconserveerde BMW 323i uit 1985, met nauwelijks kilometers op de teller? Dat komt ons bekend voor. En ja hoor, deze tweedeurs met begeerlijke zes-in-lijn motor, Recaro sportzetels, lederen stuurwiel en sperdifferentieel dook in maart al op. Toen werd er de pittige prijs van € 40.000 voor gevraagd. Maar de auto was dan ook in nieuwstaat en had amper 247km op de teller staan.

Gezonde marge

Nu duikt diezelfde auto weer op bij een gespecialiseerde Nederlandse handelaar. 285km staan er inmiddels op de odometer en de staat is nog steeds even onberispelijk, op één ontbrekend stukje gereedschap na (onbegrijpelijk dat dat zo wordt gelaten). De prijs? Die is inmiddels weer gestegen. Veni Vidi Vici Classic Cars vraagt er nu € 53.000 voor. We kunnen dus gerust stellen dat de winstmarge ‘gezond’ is.