Ford boekt beste kwartaal ooit

Door: BV

Veel lachende gezichten in Dearborn bij Detroit. Op het Ford-hoofdkwartier aldaar werden de kwartaalresultaten van het bedrijf bekend gemaakt. En die waren goed. De beste ooit zelfs. Het Blauwe Ovaal realiseerde een omzet van $ 38,1 miljard en hield daar (voor belastingen) $ 2,7 miljard aan over. Het gros van de winst ($ 2,2 miljard) komt van de auto-afdeling. Ford Credit, de divisie die zich bezighoudt met de bankzaken doet er nog een half miljard bij.

Geen winst in Europa

Ford passeert vooral langs de kassa in Noord-Amerika en in Azië / Australië. Zuid-Amerika, Afrika, het Midden Oosten en Europa blijven verliesposten, zij het minder dan ooit het geval was.