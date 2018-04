Prijs Renault Talisman gelekt

Door: BV

De Laguna zwaait af. De Talisman moet hem overklassen. Op elk vlak, maar liefst ook in de verkoopscijfers. Die worden uiteraard beïnvloed door de prijs. Officieel is daarvan nog niets geweten, maar de Franse prijslijst lekte zopas uit via Caroom.fr. Daarop staat een Talisman (als berline, de break volgt wat later) vanaf € 28.149. Daarvoor heb je een 1.5 dCi diesel met 110pk. Uit dezelfde motor 130 paarden laten galopperen zal bij onze zuiderburen € 4.000 meer kosten (met een betere uitrusting weliswaar). En een automaat met dubbele koppeling staat pas vanaf € 37.149 in de catalogus. Een 1.6 dCi met 160pk is er vanaf € 42.149.

Benzine

Benzineliefhebbers hebben alleen een zestienhonderd om uit te kiezen, zoals dat ook al bij de Renault Espace het geval is. Eentje met 150pk vanaf € 40.149 en één met 200pk vanaf € 44.149.

Belgische prijslijst

Het Belgische gamma zal niet noodzakelijk identiek zijn aan het Franse, maar er kunnen steeds grote parallellen getrokken worden. Het motorenpalet zal gelijk zijn en grote variaties op deze prijzen zijn onwaarschijnlijk.

Meer details

