​Welke auto's zullen je rijk maken?

Wie op het juiste moment een wat oudere auto koopt, kan later een hoop geld verdienen. Maar de timing moet dan wel juist zitten. Wie bijvoorbeeld in januari 2010 een Renault R4 kocht, die berouwt dat nu hoogstwaarschijnlijk niet, want in bijna zes jaar tijd steeg de waarde van het kleintje van ongeveer € 3.000 tot meer dan € 5000, met 73 procent dus. Intussen daalt de prijs weer. Speculanten doen er dus beter aan te verkopen, want waarschijnlijk zal de R4 waarde blijven verliezen.

Waar we die wijsheid vandaan halen? Uit de gezamenlijke prognose van de Duitse tweedehandssite Mobile.de en het nieuwsmagazine Focus.de. Zij analyseerden de prijsontwikkeling van zowel young- als oldtimers en hanteerden daarbij volgende parameters:

Bijna zes jaar lang werden de gemiddelde autoprijzen op mobile.de geëvalueerd

In aanmerking kwamen alle voertuigen met een kilometerstand tussen 1.000 en 200.000km en ten minste vijf actieve zoekertjes

Er werden voornamelijk youngtimers geanalyseerd, maar ook een aantal oldtimers

De gegevens zijn onderverdeeld in vier categorieën: € 1.000 tot € 10.000, € 10.000 tot € 25.000, € 25.000 tot € 50.000, meer dan € 50.000

De verzamelde data hebben enkel betrekking op de vraagprijs. Werkelijke aankoopprijs, lopende kosten, reparatie en onderhoud zijn niet in de statistieken opgenomen

In de gunstigste prijsklasse prijken de modellen Opel Kadett A, Audi V8 en Alfa Romeo GTV bovenaan. Vooral de Kadett zou weleens een lucratief zaakje kunnen worden. Vijf jaar geleden daalde zijn waarde nog met meer dan 50 procent. Maar hij is aan een revival begonnen. Prognose: die wordt duurder.

Tussen de € 10.000 en € 25.000 rijden er al jaren een aantal youngtimers rond waarvan de waarde nauwelijks schommelt. De VW Kever en Lancia Flavia kosten sinds jaren ongeveer hetzelfde. De BMW 2002 daarentegen vertoonde interessante schommelingen in de statistieken en lijkt erop dat zijn waarde zal stijgen. Renault R5, VW T2 en Alfa Romeo Giulia (niet de nieuwe natuurlijk) zouden ook waardevoller kunnen worden.

In de prijsklasse € 25.000 - € 50.000 vind je vooral Duitse klassiekers en Amerikaanse muscle cars terug zoals de Chevy Chevelle, Dodge Charger en Pontiac GTO. Hun tendens is positief en wellicht blijven ze stijgen in waarde. Ook interessant voor beleggers: Audi Quattro, Porsche 928 en de Franse vreemde eend Renault Alpine A310.

De prijsklasse vanaf € 50.000 wordt bevolkt door de gebruikelijke wagens. De Ferrari F40 handhaaft zijn prijs van iets meer dan een miljoen euro, de Porsche 959 stagneert rond de € 360.000. BMW Z8 en Porsche 911 (serie 993) zullen hoogstwaarschijnlijk sterk stijgen, de Ferrari Testarossa (uit de eighties) iets zwakker. Nieuwkomer in deze klasse: de "Back to the Future"ster DeLorean ( € 52.388). Maar vergeet niet dat er momenteel een hype rond de auto leeft nu de 30ste verjaardag van de film gevierd wordt. Dus dit zou weleens anders kunnen uitpakken dan de prognose van de Duitsers.

Sommige adepten houden bepaalde auto's voor klassiekers zonder dat ze het zijn of zullen worden. De Opel Kadett C en Manta B dalen mogelijk in prijs. Sommige versies van de VW T3 ook. De eerste generatie van de Audi TT kost nu minder dan € 8.000 en zal waarschijnlijk nog lang blijven waarde verliezen.

Het grootste risico rust op de stoere schouders van de Land Rover Series III. In de afgelopen jaren schommelde zijn waarde tussen € 8.500 en € 9.400 euro en op dit moment gaat het bergafwaarts. Ook een VW Beetle Cabrio, Ferrari 246, VW Passat of Mercedes W124 Coupé zijn momenteel niet de beste investeringen.