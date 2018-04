Bepaal zelf waar er geflitst wordt

Door: ADD

Tegenwoordig kan je zowat alles aan huis besteld krijgen. Ook een flitscontrole. Woon je in Oudergem, Ukkel of Watermaal-Bosvoorde en ben je ervan overtuigd dat er in je straat te hard gereden wordt, dan volstaat een mailtje of brief aan het commissariaat om binnen de twee weken een flitswagen voor je deur te hebben staan. Zelfs het huisnummer en tijdstip kan je zelf bepalen.

Merkt de politie dat er veel overtredingen zijn, dan volgen er nadien nog meer controles. In ‘Het Laatste Nieuws’ verklaart de korpschef van de betreffende politiezone, Michel Deraemaeker dat de agenten zo snel mogelijk een eerste keer gaan flitsen gedurende twee uur. Als blijkt dat er effectief veel te hard gereden wordt, plannen ze extra flitsacties in.

De burger die de controle aangevraagd had, wordt na afloop op de hoogte gebracht over de resultaten en die zullen ook online verschijnen.