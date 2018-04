Benzineprijs Saoudi-Arabië gaat omhoog, nu € 0,12 per liter

Door: BV

Saoudi-Arabië is de grootste olie-exporteur ter wereld. En terwijl het buitenland met plezier in de buidel tast voor het zwarte goud is het op de thuismarkt opvallend goedkoop. Een Saoudi betaalt niet eens 12 eurocent voor een liter brandstof. Maar die prijs is niet langer houdbaar.

Miljardensubsidies

Gek genoeg is het de lagere internationale olieprijs die ervoor zorgt dat de Saoudi’s binnenkort meer moeten betalen voor hun benzine. Door die lagere prijs zijn de inkomsten van de overheid gevoelig gedaald en is het subsidiëren van de brandstofprijs er niet langer mogelijk. Jaarlijks keert het land $ 86 miljard (!!) aan brandstofsubsidies uit, maar als het deze niet terugschroeft, stevent het af op een begrotingstekort.

De prijs van het zwarte goud zal dus stijgen. Wellicht tot de exotische prijs van € 0,15 per liter. Meer als de lage internationale olieprijs langer aanhoudt. Andere olieproducerende landen kampen overigens met gelijkaardige problemen. Brandstof werd ook al duurder in onder meer Egypte en Angola.