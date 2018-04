De Aston Martin DB10 uit Spectre wordt verkocht

Door: BV

In de 24ste James Bond-film Spectre wordt er zo’n € 32 miljoen aan auto’s naar het hiernamaals geholpen. Daarbij horen zeven Aston Martin DB10’s. Maar er waren 10 exemplaren geleverd, wat betekent dat er drie zijn die ongeschonden door de opnames zijn geraakt. Eén daarvan zal te koop worden aangeboden.

Niet voor de weg

Voor een vermogende James Bond-fan wordt dit een uniek verzamelstuk. Maar hij of zij zal er niet mee op de openbare weg kunnen paraderen. De DB10 in kwestie heeft namelijk geen typegoedkeuring. Dat scheelde de filmmakers aanzienlijk in de portemonnee. Op privéterrein of op circuit kan je hem natuurlijk wel uitlaten.