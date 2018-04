Je kan nu ook al een Ferrari kopen bij Mediamarkt

Door: BV

We hebben eindelijk in de gaten hoe Ferrari z’n opgeblazen beurskoers zal verantwoorden! Met een compleet nieuw verdeelmodel. Je kan nu zo’n Italiaanse bolide kopen in Mediamarkt.

Alle gekheid op een stokje… je kan tot en met 1 november een Ferrari kopen in Mediamarkt Amsterdam Arena. Daar is een California T te bewonderen in het kader van een jaarlijks winkelfestijn. Het is niet louter een showstuk, want als iemand wil dan kan hij de auto effectief leasen. Al vanaf de zachte prijs van € 8.888 per maand.

Omdat het nu waarschijnlijk al begint te kriebelen, snel nog even de prestaties. De California T heeft een 4,3l V8 benzinemotor met een maximumvermogen van 466pk. Voldoende voor een top van 310km/u.